MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor galibiyeti sonrası Denizlispor'da Levent Kartop gözyaşlarını tutamadı!
GeriFutbol Trabzonspor galibiyeti sonrası Denizlispor'da Levent Kartop gözyaşlarını tutamadı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.07.2020 - 23:43,Son Güncelleme:

Trabzonspor galibiyeti sonrası Denizlispor'da Levent Kartop gözyaşlarını tutamadı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor galibiyeti sonrası Denizlispor'da Levent Kartop gözyaşlarını tutamadı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor'da teknik sorumlu Levent Kartop maç sonu gözyaşlarını tutamadı.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Kartop; "Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynadık. İyi mücadele ettik, bırakmadık. 1-0 geriye düşünce de yenilgiyi düşünmedik. Arkadaşlarımız yüreklerini ortaya koydu. Hepsini kutluyorum." dedi.

Sözlerinin devamında gözyaşlarını tutamayan Levent Kartop; "Oğlumun geçen hafta doğum günüydü, ona galibiyeti armağan edecektim, kusura bakmayın ağlıyorum, bu hafta nasip oldu." diye konuştu.

Trabzonspor galibiyeti sonrası Denizlisporda Levent Kartop gözyaşlarını tutamadı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle