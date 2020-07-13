Trabzonspor galibiyeti sonrası Denizlispor'da Levent Kartop gözyaşlarını tutamadı!

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Kartop; "Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynadık. İyi mücadele ettik, bırakmadık. 1-0 geriye düşünce de yenilgiyi düşünmedik. Arkadaşlarımız yüreklerini ortaya koydu. Hepsini kutluyorum." dedi.

Sözlerinin devamında gözyaşlarını tutamayan Levent Kartop; "Oğlumun geçen hafta doğum günüydü, ona galibiyeti armağan edecektim, kusura bakmayın ağlıyorum, bu hafta nasip oldu." diye konuştu.

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