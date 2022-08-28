Trabzonspor-Galatasaray maçında transfer çağrıları ve Okan Buruk'tan açıklama! Dikkat çeken performans...

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Trabzonspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı vve 0-0 sona eren Süper Lig'in 4. hafta maçında sarı-kırmızılıların genç oyuncusunun performansı dikkat çekti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi iki takımın da çok sayıda eksik oyuncusu vardı.

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KADRODAN ÇIKARILDILAR

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Uğurcan Çakır sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan Bakasetas ile kas ağrıları olan Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da ise Leo Dubois, Luyindama, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Midtsjö ve Oğulcan Çağlayan kafilede yer almayan isimler oldu.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Leo Dubois'nin yerine 11'de oynayan ve üst üste 4. maçta da forma giyen Sacha Boey için gündüz saatlerinden transfer iddiaları ortaya atılmıştı.

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İtalyan gazeteci Di Marzio, Serie A ekibi Monza'nın, Galatasaray'dan Sacha Boey'i istediği belirtilmişti.

Haberde, transferin 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak kısa zamanda gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Bu gelişmelerin ardından sahaya çıkan Sacha Boey, Trabzon deplasmanındaki performansıyla dikkat çekti. Trezeguet'yi savunurken genelde başarılı bir iş çıkaran 21 yaşındaki futbolcu, hücuma desteğiyle de takdir topladı.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu performans sonrasında sosyal medyada Boey'nin takımda kalması gerektiği yönünde çok sayıda paylaşımda bulundu.

OKAN BURUK'TAN SACHA BOEY AÇIKLAMASI

Maç sonu transferi iddialarına yanıt veren Okan Buruk, "Sacha Boey bizimle devam edecek. Onunla ilgili herhangi bir düşüncemiz yok. Takımımızın performans olarak en iyilerindendi." dedi.