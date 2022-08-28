Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Trabzonspor Galatasaray maçı, Avrupa Arenasında yara alan Bordo Mavili takım için lige dönüş karşılaşması olacak. Ligde geçtiğimiz yıl liderlikle tamamladığı şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, Galatasaray karşısında galibiyet arayacak. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali PAlabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz olacak. Maçın VAR hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, ezeli rakibi Galatasaray karşısında moral arayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup olmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında devler ligine veda eden Trabzonspor, 28 Ağustos Pazar günü taraftarı önünde oynayacağı Galatasaray maçında sıkıntılı günleri geride bırakarak moral bulmak istiyor.



GALATASARAY MAÇI ÇIKIŞ NOKTASI



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, fiziksel ve zihinsel olarak takımını zorlu müsabakaya hazırlıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan sonuçların ardından sarı-kırmızılı takım ile oynanacak olan müsabakayı çıkış noktası olarak değerlendiren Avcı, yaşanan sakatlıklar nedeniyle takım kurgusundaki aksaklıkları gidermek için de teknik ekibiyle birlikte yoğun mesai harcıyor. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçını kazanarak Kopenhag müsabakasının sonucunu unutturmanın peşinde.



GEÇTİĞİMİZ SEZON EVİNDE ÜÇ BÜYÜKLERE KAYBETMEDİ



Trabzonspor, geçtiğimiz sezon İstanbul'un üç büyükleri karşısında sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Bordo-mavililer, evinde sarı-kırmızılı takım ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi ise 3-1 mağlup etmişti. Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.

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MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha, Larsen, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Bardhi, Djaniny, Abdulkadir, Trezeguet, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliviera, Mertens, Kerem, Yunus, Seferovic