Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Bencillik ve beceriksizlik"

UĞUR MELEKE - FEGHOULI SAKATLANINCA KENARA BAKTIM

Dün 30’da Feghouli sakatlandığında Galatasaray’ın kulübesine baktık hepimiz. Bir kanat oyuncusu olan Sekidika girebilirdi. Bir süredir kanat oynayan Emre Akbaba girebilirdi. Santrfor başlayan Oğulcan sağa kayarak Falcao veya Ali Yavuz girebilirdi. Hocanın değişiklik tercihi Ömer Bayram oldu. O dakikada Ömer sekiz numara rolüne geçerken, Emre Kılınç sağ çizgide görev yapmaya başladı. Hem Emre Kılınç hem de Ömer, maçın kaderine direkt tesir ettiler kalan bir saatte zaten.

HERKESİN AS OLDUĞU TAKIM

Bu tabloyu ben şöyle okuyorum: Bu sezon Galatasaray’ın elinde belki süper yıldızlar yok, ama birbirine yakın seviyede çok oyuncu var. Ve Fatih Terim son bir ayda adeta farklı iki takım yaratarak oldukça genişletti rotasyonunu. Dün 44’te Emre Kılınç, Sivasspor’dayken bolca gördüğümüz, adeta onun tescilli koşusu olarak anılabilecek penetreyi yaptı. Yatabare’yle yapmaya alıştığı verkacı Oğulcan’la gerçekleştirip golü yarattı peşinden. 55’te de Ömer’in harika pası, Oğulcan’ın doğru koşusu var. Son dönemde Galatasaray’da kimsenin yedek gibi görünmediği, hemen herkesin as olduğu geniş bir kadro yaratıldı doğrusu.

EKUBAN-ÖMÜR OLMAYINCA

Trabzonspor’sa tam da bu noktada eksik zaten. 6 maçtır namağlupler ama bu süreçte puanları getiren gollere bakarsanız altında hep aynı imzaları görecekseniz: Erzurum ve Sivas maçlarındaki goller Ekuban-Ömür üretimiydi. Ankaragücü karşısındaki frikiği alan yine Ömür’dü. Geçen hafta sonu Rize önünde de birinci golde penaltıyı alan Ekuban, ikinci golde de topu kazanan kişiydi yine. Dün Ekuban-Ömür olmayınca, Trabzon çok çok kısır kaldı yaratıcılık anlamında.

TRABZON BÜTÜNCÜL OYNADI

Abdullah Avcı’nın eli bu kadar dar olunca, 2-0’a kadar çok pragmatik bir futbol tercih etti zaten. Flavio’yu çok enteresan bir rolde, santrfor arkasında kullandı. Ve Brezilyalıyla stoperlere baskı yaptı sürekli. Trabzon bütüncül oynadı, çabada-koşuda eksik yok. Ama skor 2-0 olana kadar sahada Nwakaeme dışında herhangi bir bordo maviliden ekstra bir şey beklemek zordu. Nwakaeme de Omar ve Taylan’a sarı kart göstertti, ama daha fazlasını yapamadı o da.

KANAT AKKAYA - KİMYASAL BİR HADİSE

Fikstürün sıkıştırmaya başladığı bir dönemde, sahada ve ‘kulübede’ eksilmiş vaziyette çıkılan Trabzon seferi. Rakip takım Abdullah Avcı ile birlikte canlanmış, puan kaybını minimize etmiş, savunma açısından çok mesafe kat etmiş fakat eksiklik ve fikstür yoğunluğundan onlar da payına düşeni alıyor. Şartlar gibi oyunun da hassas bir denge içinde başladığını gördük. Galatasaray alışık olduğu üzere topa sahip olup oyunu rakip sahada oynamak, kenarlara inmek, kısa pas varyasyonlarıyla rakibi hataya zorlamak azmindeyken, Trabzonspor da hızlı çıkış fırsatları kovaladı.

FEGHOULİ ÇIKINCA...

Oyunun dengesini bozan ilk hadise, Feghouli’nin sakatlanarak oyundan çıkması oldu. Hücum hattındaki eksiklerle başı dertte olan G.Saray, pas hattının merkez unsurlarından birini kaybedince, Trabzon’un da iştahının arttığını gördük. Ancak dengeyi asıl değiştiren, ilk yarı sona ererken Emre Kılınç ve Oğulcan üzerinden gelişerek Arda ile gole dönüşen atak oldu. Kaptan Arda’nın attığı golün ötesinde mücadelesi, oyun aklı, özetle yıldız kumaşını parlattığı anları çoğaltması da dikkat çekici ve sevindiriciydi.

2-0’DAN SONRA RÖLANTİ

İkinci yarıda oyunu istediği tempoda sürdürmeyi başaran G.Saray, 55’te Oğulcan’la ikinci golü de bulunca maçı rölantiye alıverdi. 2-0’ın ardından iki takım da kendince fırsatlar kovaladı ancak G.Saray oyunu dikte ettiren taraf olmayı sürdürdü, Trabzon ekibi ağırlığını koyamadı ve maç da böylece sona erdi. Bu zorlu maçtan net bir galibiyetle dönmek G.Saray için çok mühim elbette; ancak asıl büyük kazanç giderek kendini belli eden takım ruhuyla ilgili kimyasal bir işaret. G.Saray taraftarının iyi bildiği, kenetlenmeyle ortaya çıkan türden bir kimya belirmeye başladı; bakalım neler olacak?..

ORHAN ULUCA - ABDULLAH AVCI DOĞRU HAMLE YAPTI AMA...

Abdullah Avcı geldiği ilk gün en büyük problem olarak gördüğü savunmayı iyileştireceğine dair sayısız cümle kurdu ve gelin görün ki Avcı’nın geldiği günden bu yana Trabzonspor’un en büyük sorunu savunmadan ziyade hücum ve üretimsizlik oldu. Galatasaray maçına da topu rakibe vererek kendi yarı sahasında karşıladı rakibi. Yerleşik savunmaya belki de ligde en etkili hücumları gerçekleştiren Galatasaray zaman geçtikçe rakip sahaya yerleşti ve ilk devre sona ererken sağ kenardan içeri giren Emre Kılınç Oğulcan’ın şık pasında topla buluşup şutunu çekti ve dönen topu tamamlayan Arda Turan takımını öne geçirdi.

OYUN BECERİSİ DÜŞÜK TAKIM

Yenilen golde Galatasaraylı oyuncuların hareketliliği dikkat çekerken nwakaeme dışında Trabzonsporlu bütün futbolcuların hareketsizliği ve takip becerisinin eksik oluşu da gözlerden kaçmadı. Arda ve oyunda kaldığı süre içerisinde Feghouli ile beraber Emre Kılınç sağ kenarda buluşarak eşleşmelerde sorun çıkartacak dolaşımı sergilediler.

Tam da bu yüzden yerini kaybeden Galatasaraylı oyuncuların boşalttıkları alana atılacak toplarla iyi kontralar yapılabilirdi ama oyun becerisi düşük Trabzonspor bunu çok az yapabildi. Emre-Arda-Oğulcan-Feghouli dörtlüsü ön alanda birbirlerine yakın oldukça seri paslaşmalarla oyunun kontrolünü ele aldılar.

İkinci devre skorun takımı öne iteceğini düşünen Abdullah Avcı doğru değişikliklerle maça müdahale etti ve Yusuf’u çıkarıp Djaniny’yi kenara çekerek Afobe silahını sürdü sahaya. Afobe’nin bencilliği ve beceriksizliği takımı golden edince bordo mavililer kaderine razı oldu.

YENİ BİR MERKEZ SANTRFOR DOĞUYOR

Klasik dokuzların ömrü 25 yaşından sonra başlar. Oğulcan yaşında Vardy’nin profesyonel maçı yoktu, Luca Toni 3. ligdeydi ve Klose orta sahada oynarken Lewandowski ise Barrios’un arkasından on numaradan santrfora geçiş yapıyordu. İlk golde duvar olup şık bir pas verip ikinci golü de kendisi atan Oğulcan belki de Fatih Terim’in çok aradığı yeni santrforu olacaktır eğer ki gelişimini bu şekilde devam ettirip çalışmayı sürdürürse.

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