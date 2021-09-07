Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? İşte Süper Lig'in kritik müsabakasından detaylar
4. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, pek çok futbolseverin son günlerde en çok merak ettiği müsabaka olarak dikkatleri çekiyor. Bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını merak eden taraftarlar, TFF'nin açıkladığı programı sorguluyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hafta sonu ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde 17 sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş olacak. İşte, Süper Lig'in kritik müsabakasından detaylar...
Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
17 SEZON SONRA BİR İLK
Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi durumunda 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatacak.
Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunun ilk 5 haftasında tüm maçlarını kazanmış ve en başarılı lig başlangıcını yapmıştı. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda ligi 77 puanla Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada kapamıştı.
EN İYİ BAŞLANGIÇ
Trabzonspor, ilk 3 haftalar itibarıyla bu sezon, 82 puan topladığı 2010-2011'den daha iyi bir başlangıç yaptı.
Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunun ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla Bursaspor'un ardından 2. sırada yer almıştı.
GEÇEN SEZONDAN FARKLI
Trabzonspor, geçen sezon ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 puan toplamış ve ligde 12. sırada yer almıştı.
Karadeniz ekibi, haftayı galibiyetle kapatması halinde 12 puana ulaşacak ve geçen sezona 4 haftada 7 puanlık da bir fark atmış olacak.