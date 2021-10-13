Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte kritik müsabakanın tarihi

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da, liderlik müsabakası oynanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu maçın tarihi ise pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinin ayrıntıları...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü yapılacak. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izleyeceği tahmin ediliyor.

Saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Sarı-Lacivertliler'de Enner Valencia'nın milli maç nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasına yetişme ihtimali çok düşük. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ya kafileye ucu ucuna katılacak ya da İstanbul’da bırakılacak. Vitor Pereira ise B planını belirledi.

Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak.

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Ekvador Milli Takımı ile Bolivya ve Venezuela karşılaşmalarına 11'de başlayan Enner Valencia'nın, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var.

Yani Kolombiya'daki mücadele ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı maç arasında sadece 67 saat zaman kalıyor…