Trabzonspor, Erencan Yardımcı transferi için harekete geçiyor!

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Galatasaray altyapısından yetişen ve 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı, kiralık olarak forma giydiği Süper Lig ekibi Pendikspor'da dikkatleri çekiyor.

Ligde çıktığı 20 maçta 6 gol ve 1 asistle oynayan 22 yaşındaki futbolcunun ismi ara transfer döneminde de büyük kulüplerle anılmış ancak somut gelişmeler yaşanmamıştı.

Fanatik'in haberine göre Trabzonspor, yaz transfer listesinin ilk sırasına Erencan Yardımcı'yı yazdı. Türkiye Kupası hedefiyle sezonu sürdüren Bordo-mavili takımın genç golcü için kısa süre içerisinde girişimlere başlayıp transferi erkenden bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Eyüpspor AsBaşkanı Fatih Kulaksız, ara transfer döneminde Erencan Yardımcı ile ilgili; "Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon Euro. 4 sene önce 400 bin Euro'ya transfer ettiğimizde bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir." diye konuşmuştu.

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