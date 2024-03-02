Beşiktaş'ta zaferin anahtarı: İnanç, sabır, disiplin

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, futbolcularıyla dün bir toplantı yaparak, yarın Galatasaray derbisinde nasıl bir futbol istediğini anlattı. Rakiplerinin önceki gün Türkiye Kupası’nda Karagümrük’e 2-0 mağlup olmasının kendilerini yanıltmaması gerektiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, “Galatasaray’ın formda olduğu zaman neler yapabileceğini daha önce gördük. Önde pres yapan, kaptırdığı topları çok kısa sürede kazanan ve hızlı oynayan bir takım. Bu maçın anahtar kelimeleri inanç, sabır ve disiplin. Böyle bir rakip karşısında öncelikle disiplinli oynamak zorundayız. Skor ne olursa olsun oyun anlayışımızdan vazgeçmeden inançla ve sabırla mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

BÜYÜK TAKIM OYUNU OYNAYACAĞIZ

Daha önceki açıklamalarında dile getirdiği gibi Galatasaray’a özel tedbir almayacağını yineleyen Santos, “Oyunu kendi sahamızda kabullenip hata yapmalarını beklemeyeceğiz. Biz büyük takımız ve kendi oyunumuzu oynayacağız” dedi.

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SAVUNMADA SANTOS FARKI

Fernando Santos, bu sezon kendisinden önce Beşiktaş’ı çalıştıran Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe’yi defansif performans açısından geride bıraktı. Santos öncesi oynadığı 31 karşılaşmada 45 gol yiyen Kartal’ın maç başı gol yeme oranı 1.45 olarak gerçekleşti. Santos geldikten sonra yapılan 11 müsabakada 6 gol yenirken, maç başı gol yeme oranı 0.54’e düştü.

TARAFTARLARDAN BAKLAVALI MORAL

Süper Lig’de son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u eleyen Beşiktaş, yarın oynayacağı Galatasaray derbisine 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Siyah beyazlıların dünkü idmanına gelen çok sayı taraftar, futbolculara baklava ikram edip moral verdi.