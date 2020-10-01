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GeriFutbol Trabzonspor, Dimata'yı istiyor | Son dakika transfer haberleri
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Haber Giriş: 01.10.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Dimata'yı istiyor | Son dakika transfer haberleri

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Sörloth sonrası Afobe'nin yanına bir golcü transferi daha yapmak isteyen Trabzonspor'un Anderlecht forması giyen Landry Dimata'yı istediği iddia edildi.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Trabzonspor için Belçika'dan flaş bir iddia geldi. Gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre; Bordo-Mavililer, Anderlecht formasını giyen Nany Landry Dimata'yı istiyor. Trabzonspor'un Anderlecht ile temasa geçtiği ve Kongo asıllı Belçikalı forvet için teklif yaptığı belirtildi.



Trabzonspor'un Anderlecht ile temasa geçtiği ve Kongo asıllı Belçikalı forvet için teklif yaptığı belirtildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Dimata bu sezon Belçika Ligi'nde 6 maça çıkıp 2 gol attı. (Takvim)

Trabzonspor, Dimatayı istiyor | Son dakika transfer haberleri

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