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Canlı: Trabzonspor Crystal Palace maçı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Crystal Palace#Hazırlık Maçı
Canlı: Trabzonspor Crystal Palace maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 18:07

Trabzonspor ile Crystal Palace, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Bir önceki hazırlık mücadelesinde Hull City ile karşılaşan Trabzonspor, bu kez Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Trabzonspor: 2

Crystal Palace: 2

Goller: 3' Trezeguet, 7' Edouard, 23' Umut Bozok, 63' Mateta

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Hugo, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok.

Crystal Palace: Butland, Ward, Guehi, Tomkins, Clyne, Olise, Doucoure, Schlupp, Ebiowei, Edouard, Zaha

Dünya Kupası arası hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında yarın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.00’de gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yapıldı. 5’e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Trabzonspor, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında yarın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

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Trabzonspor Crystal Palace hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya'da oynanacak Trabzonspor-Crystal Palace hazırlık maçı 19.00'da başladı. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Trabzonspor#Crystal Palace#Hazırlık Maçı

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