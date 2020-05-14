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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 21:18,Son Güncelleme:

Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

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Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
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Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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