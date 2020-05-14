AA
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Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
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