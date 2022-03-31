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Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

#Trabzonspor#Beşiktaş#Trabzon Beşiktaş
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta

Trabzonspor Beşiktaş maçı, her iki takım için de büyük öneme sahip olacak. 70 puan ile liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ligi üst sıralarda tamamlamak isteyen Beşiktaş ile karşılaşacak. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek?

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Trabzonspor ile 134'üncü kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, rakibi karşısında 54 kez galibiyet elde etti. Trabzonspor ise bu mücadelelerden 46 kez galibiyetle ayrıldı. Peki, 3 puan için büyük efor sarf edilecek Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Trabzon Beşiktaş

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