Haberin Devamı

Trabzonspor ile 134'üncü kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, rakibi karşısında 54 kez galibiyet elde etti. Trabzonspor ise bu mücadelelerden 46 kez galibiyetle ayrıldı. Peki, 3 puan için büyük efor sarf edilecek Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.