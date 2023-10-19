Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan önemli açıklamalar! Bjelica ayrılığı, Abdullah Avcı, Bakasetas, Nwakaeme, yıldız transfer...

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın A Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Hoca ile birlikte taraftarlarımız çok güzel günler gördü. Yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci... Biliyorsunuz Türkiye'de şampiyon olmak yetmiyor, kutlamak da önemli. Başımızda bir hoca varken Abdullah Avcı dahil kimseyle görüşmedim. Hoca ile arkadaş olarak her zaman konuştuk ama hiçbir zaman Trabzonspor olmadı konumuz o dönemde. Hocanın aklında Trabzonspor olduğunu göreve geldikten sonra gördük.

"TRABZONSPOR 2-0'DAN MAÇ VEREMEZ"

Bjelica'nın önceki takımlarındaki oyun Trabzon'a çok uygun bir oyundu. Her şey doğru olabilir ama sahaya yansımadıktan sona bunların hiçbir anlamı yok futbolda, Trabzon'da hiçbir anlamı yok. Maçları izlerken insanların oynanan futboldan ne kadar rahatsız olduğunu görüyordum. Konuşulan hırsın sahaya yansımadığını gözlemliyorduk. Trabzonspor Başkanı olarak gerekeni yapmam gerekiyordu. Hatay maçında bu işin olmayacağını anladım. Trabzonspor'un 2-0'dan maç kaybetmesini kabul edemem.

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"BJELICA KONUSUNDA PİŞMANLIĞIM YOK."

Bjelica konusunda hiçbir pişmanlığım yok. Hocamızın kariyeri belli. Adam daha önce başarmış, biz de o yüzden göreve getirdik. Pişman değilim ama hata olduğunu gördük ve bir an önce bu hatadan döndük. Bizim taraftarımız o inancı sahada görmediği zaman kimseye bir şey anlatamayız. Bana da anlatamaz kimse, ben de anlamam.

Abdullah Avcı için sadece takım kaptanı Uğurcan ile görüştüm. Takım içinde Bjelica için menajerleri aracılığıyla 'Çok erken değil mi?' diyen yabancı oyuncular oldu. Çocuklar çok profesyoneller tabii, onlar olaya bizden farklı bakıyorlar.

"BAKASETAS TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ"

Bakasetas'a bir teklifte bulunduk, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararı neyse yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bize ulaşan herhangi bir teklif yok Bakasetas için.

"ABDULLAH HOCA NWAKAEME'Yİ İSTERSE..."

Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız.

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"ÖNEMLİ BİR TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Son dönemde yapılan transferler... Trabzonspor marka değerini korumak zorunda. Başkan olarak bunu ben korumak zorundayım. 'Biraz daha taraftarlarımızın gözüne hoş gelecek isimlerin alınması gerekir' dedim, teknik onay gelince aldık. Çok istediğim ama alamadığım bir transfer oldu. Şu an isim veremem çünkü almaya çalışıyorum hala.

Şampiyon olduğumuzda devre arası hocaya 'Hocam şampiyon olmak için ne yapalım?' dedim. 'Visca'yı alalım' dedi. Galatasaray maçında attığı golden sonra stadyumdan 'Hayırlı olsun şampiyonluğumuz' diyerek çıktım.

"UĞURCAN, TÜRKİYE'DE BİR KULÜBE GİTMEZ"

Uğurcan Çakır tam bir Trabzonspor sevdalısı. Avrupa'ya gitmesini çok isteriz. 'Avrupa dışında transfer için bize gelme' dedim. O da gitmez zaten bu ülkede başka bir takıma. Abdülkadir Ömür için de aynısı geçerli.

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"PENDİKSPOR MAÇININ HAKEMİ CEZA ALMADI"

Pendikspor maçından sonra hakemler için söylediklerimi hak ettiler. Az bile söyledim. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminim ama MHK ve alt kurumlara hakim olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir sistem var. "Pendik maçından sonra hakemin ceza alacağını söyledi TFF yetkilileri, almadı. Pendik'in de hakkı yendi. Golümüzden önce top bizden çıkıyor, hakem korner veriyor. Doğruyu söylemeyecek miyiz? Hakemin ceza alması için ne gerekiyor daha?

"3 İSTANBUL KULÜBÜNÜN İNANILMAZ MEDYA GÜCÜ VAR"

3 İstanbul kulübünün inanılmaz bir medya gücü var. Anadolu kulüplerinin hakkı yenmiyor mu? 2-3 tane derbi yöneten hakem var, yenilen taraf maçtan sonra o hakemin içinden geçiyor. Büyükekşi'nin hakemler üzerinde bir etkisi yok.

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MHK Başkanı işini iyi yapmaya çalışıyordur eminim ama oraya daha sert, daha eyvallahı olmayan bir insanın getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor 38 yılda 1 defa şampiyon olmuş, birkaç defa şampiyonluğu çalınmış. Bir sistem varsa bana değil, onlara çalışıyor. Mağdur olan taraf biziz. Temiz eller operasyonunu en çok ben isterim.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON PLAY-OFF OLABİLİR"

Play-off konusunda kendi aramızda bir şey görüşmedik. TFF Başkanı görüşümüzü aldı. Bu tip sistemlerin sezon başında belirlenmesi gerekiyor. İki kulübün başkanı haklı olarak 'Biz çok öndeyiz, neden play-off oynayalım' der. Önümüzdeki sezon için olabilir, karşı çıkacağım bir durum yok.

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1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR...

59 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe'ye veriliyorsa ben de istiyorum. Başvuru yaptım. Mantıklı geliyor mu? O farklı bir soru. Fenerbahçe böyle bir şey düşündü. Böyle bir uygulama olacaksa Trabzonspor'un 5 yıldızı olacak hayırlısıyla.