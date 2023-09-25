Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Bakasetas, Nicolas Pepe ve Ahmet Ağaoğlu açıklaması

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da katıldığı programda bordo mavili kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu ile arasındaki ilişkiden Uğurcan Çakır ve Bakasetas'ın takımdaki geleceğine ilişkin konuşan Doğan, Nicolas Pepe'nin sakatlığı, Abdullah Avcı'nın ayrılış süreci ve Petkovic'in gerçekleşmeyen transferine de değindi.

Doğan ayrıca kulübün mali durumu hakkında da önemli bilgiler verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Trabzon'da herkes her sene Trabzonspor zirvede olsun, her sene şampiyon olsun istiyor, en iyi transferleri yapsın istiyor. Biz de istiyoruz. 6 yıl oldu. Geldiğimizde Trabzonspor tescil alamayacak süreçlerden geçti. Oradan çıkardığımız derslerle, başka bir yere geldik. Çok rahat, güle oynaya, çok farklı bir şampiyonluk kazandık."

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"Mütevazı olmayacağım. Geldiğimizden beri yaklaşık 70 milyon euro'ya yakın para soktuk kasaya. Geriye dönük hiçbir kulübe, futbolcuya borcumuz kalmadık. Bunları kapattık. Eğer geldiğimizde dikkatli olmasaydık, maaşları ödeyemeseydik Trabzonspor'un önüne çıkacak bilanço 85-90 milyon euro olacaktır. Trabzonspor bu konuda çok dikkatli olmak zorunda."

"BAKASETAS TAKASI GÜNDEMİMİZE GELMEDİ"

"Bakasetas bizim için önemli bir oyuncu. Takas gündemimize gelmedi. Trabzonlu, bizden biri. Trabzon’un dışından bakmıyoruz. Sadece kontenjanda geçiyor. Biz kendisine ciddi teklif verdik. Düşüneceğim dedi. Bakasetas bu teklifi düşüneceğim derken sağ da solda görüşme yapacak biri değil. Karakterli bir oyuncu. Kendisine biz Trabzon’da, Trabzonspor’da tutmak istiyoruz."

"Uğurcan Çakır HİÇBİR TÜRK TAKIMINA GİTMEZ"

"Uğurcan'ı hiçbir Türk takımına vermem, o da gitmez. Trabzonspor kaptanını 'vermiyorum' diyor, kaptanı 'gitmem' diyor. Uğurcan'ı versen de gitmez bir Türk takımına, ben de vermem. Uğurcan bizim kardeşimiz, düzgün, beyefendi biri. Avrupa'dan iyi bir talip gelirse, Trabzonspor'u ve ailesini güzelce onore edecek bir teklif olduğunda yardımcı olacağız dedik, el sıkıştık ve kapattık."

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ABDULLAH AVCI'NIN AYRILIK SÜRECİ

"Sayın Abdullah Avcı bize yılar sonra şampiyonluk sevinci yaşattı. Ben onun futbol aklına ve gönlüne inanan biriyim. Gelirken de giderken de dostluğunu, arkadaşlığını gösterdi. Gelirken tek lafımızla geldi. Giderken de, "Ben hiçbir şey istemem, Trabzonspor önemli olandır" diyerek gitti. Ama tabi şu: Ben başkan seçildikten sonra hocamız geldi. "Ben şu anda bulunmam, Ertuğrul bey, başkanım sana sıkıntıya sokar zarar verir, önünü açmak lazım" anlamında geldi. O saatte öyle bir düşüncemiz olmadı. Abdullah hocanın kariyeri, bize yaşattığı şampiyonluk, kendi hocalığı tartışılacak konu değil"

NICOLAS PEPE, ABDULLAH AVCI VE AHMET AĞAOĞLU SÖZLERİ

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"Hocamızın istediği forvet profilinden biri Petkovic'ti. 3 isimden 2'si vardı, 1'iyle hala görüşebilirim. Hocamız Petkovic'i beklemek istedi. O 1 isimle hala görüşüyorum. Petkovic dışında isteyip de alamadığımız oyuncu yok. Hocamızın listesi var. "1-2-3"ler belli, biz hemen hemen hepsini aldık."

"Nicolas Pepe'nin sakatlığı, ikinci idmanda zorlamasından, çok istemesinden oldu. İstanbul'da, İngiltere'de, Trabzon'da sağlık kontrolünden geçti. 8 kişilik bir profesör heyetinin imzası var. Böyle alındı Pepe. Her oyuncumuz için geçerli bu. Aldığımızda böyle bir sakatlığı yoktu."

"Ahmet Ağaoğlu ile aramızda kırgınlık oldu. Ben hem adaylık konuşmamdam hem sosyal medya hesabımdaki açıklamamda hep teşekkür ettim. Üzerime düşen her sözü söyledim. Kendi açımdan rahatım. Ancak, doğrudur."