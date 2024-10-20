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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bir şekilde parası bulunacak bu transferler yapılacak

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Süper Lig
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bir şekilde parası bulunacak bu transferler yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 07:00

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, dün Trabzon’da basın toplantısı düzenleyerek icraatlarını ve hedeflerini anlattı.

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Aralık ayında yapılacak kongrede yeniden aday olup olmayacağı sorusuna, “Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım” cevabını veren Doğan, şunları söyledi: “Ekonomik anlamda ben ve yönetici arkadaşlarım çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Ancak saha içinde camiama karşı mahcubum. Ama Şenol Güneş hocamızla buradan güzel bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Oyuncuların kalitesiyle alakalı bir problem yok. Şu anda bir uyumsuzluk söz konusu. Şenol hocamız ne derse yerine getiriyoruz. Transfer istediği zaman transfer, ne diyorsa o

TRABZONSPOR KATLEDiLiYOR

Hakemlerle alakalı Trabzonspor’un ligin başından beri açık ve net olarak katledildiğini söylüyorum. Her maçımızda ayrı ayrı olaylar var. Maç saatleri ile de şikayetçiyiz. Ne hikmetse, uyarılarımıza rağmen Trabzonspor hep bu saatlerde oynuyor!

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TEKNiK KADRO NE DERSE O

TRANSFER konusunda, teknik kadronun dediğinin dışında hareket etmeyeceğiz. Altyapıda Güngör Şahinkaya ve Şenol Güneş, şehrimizin iki değeri. Bunların talebi ne ise yerine getireceğiz. Bir şekilde parası bulunacak, bu transferler yapılacak” dedi. 

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Süper Lig

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