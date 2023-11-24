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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı: Nwakaeme ile görüşüyoruz

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#Transfer#Trabzonspor#Nwakaeme
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı: Nwakaeme ile görüşüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan gelecek hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirtirken 2021-22 sezonunda Abdullah Avcı ile yaşanan şampiyonluğun başrollerinden olan Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini de açıkladı.

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İstanbul’da, Of-Hayrat Cemiyeti’nin akşam yemeğinde açıklamalarda bulunan Doğan hem kendisinin hem de teknik direktör Abdullah Avcı’nın Nijeryalı futbolcu ile temasa geçtiğini belirtirken “Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir” dedi.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Karadeniz ekibinin 2021-22 sezonunda şampiyonluğunda 30 lig maçında 13 gol, 10 asist ile büyük katkı veren Nwakaeme, sonrasında Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Fahya’ya transfer olmuştu. Kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2024’te sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu bu sezon Al-Fahya ile çıktığı 13 maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Trabzonspor#Nwakaeme

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