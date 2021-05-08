Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçında rakibiyle 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Ekim 2011'den bu yana kırmızı-beyazlı ekibe üst üste iki iç saha karşılaşmasında puan kaybetmiyor.

Trabzonspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, son galibiyetini Kasım 2016'da deplasmanda aldı. Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 29 Süper Lig maçının sadece üçünü kaybeden Trabzonspor, bu mağlubiyetlerin tamamını sahasında aldı.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın yedisini kaybeden Antalyaspor, bu sezon daha önceki 28 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı. Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında en az gol atan iki takımdan biri Trabzonspor; bu zaman diliminde en fazla gol yiyen ekip ise Antalyaspor.

İç sahada görev yaptığı son dört Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan Djaniny, daha önceki 10 karşılaşmada iki golde pay sahibi olabilmişti. Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'a karşı ilk 11 çıktığı üç maçta dört gole doğrudan katkı sağladı.

Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünü kaydeden Fredy Ribeiro, bu gollerin tamamını penaltıdan buldu. Bu sezon toplamda dört penaltı golü atan Ribeiro, 2011/12'de Tita'dan bu yana en yüksek sayıya ulaşan Antalyaspor oyuncusu olabilir. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük kariyerinde Ersun Yanal'dan daha fazla Süper Lig mağlubiyeti aldığı tek meslektaşı Rıza Çalımbay. Trabzonspor'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kaybeden Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde bordo-mavili ekipten üst üste iki dış saha mağlubiyeti almadı.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 4 kanallından canlı olarak yayınlanacak.

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