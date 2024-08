Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı! Şenol Güneş ve Fatih Tekke sesleri

Haberin Devamı

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

İLK ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Trabzonspor yönetiminin, Şenol Güneş'le temas kurduğu ancak görüşmeden net bir sonuç çıkmadığı kaydedildi.

FATİH TEKKE SESLERİ

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a gidebileceği iddiaları üzerine "Kimsenin hayallerinin önüne geçmek istemeyiz." açıklamasını yaptı.

Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor iddiaları için "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok." yanıtı verdi.

Haberin Devamı

İKİNCİ DÖNEM KARNESİ TATMİN ETMEDİ

Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Abdullah Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

ŞAMPİYONLUK HASRETİNİ BİTİRMİŞTİ

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

İNSAN GÜNDÜZ DERELİOĞLU TAKIMIN BAŞINDA YER ALACAK

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavililerde Eyüpspor maçında yardımcı antrenör İhsan Gündüz Derelioğlu takımın başında olacak.

AVCI'DAN TRABZONSPOR'A VEDA

Avcı, "Şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu" dedi.

Bordo-mavili ekip, ligde ve Avrupa’da alınan üst üste olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Avcı, yazılı olarak yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Çok sevdiğim Trabzonspor’a, oyuncularıma ve futbolla yatıp futbolla kalkan, gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün hoşça kal demem gerekiyor. Başta Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan olmak üzere, beni daima evimde hissettiren tüm Trabzonspor ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara, her zaman doğrunun ve futbolun yanında oldukları için minnettarım.Böyle bir şehre, çok uzun zamandır, çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı hayatım boyunca büyük bir gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz.Belki bugün değil ama bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek sizlere veda ediyorum.Pedro, Batagov, Cham, Cihan, Draguş transferleri, önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak; çok dikkatli ve titiz bir anlayışla gerçekleştirildi.Mevcut kadro, Milli Takımlara tam 10 oyuncu vermiş, yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü.Onlara iyi bakın.Yazarken kendim de farkındayım, şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu.Bugün, bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle geliyor.Hoşça kal Trabzon."

Haberin Devamı

REZEGUET TAKIMDAN AYRILDI, MUHAMMED CHAM KAFİLEDE

Trabzonspor'da, Eyüpspor maçının kamp kadrosunda Trezeguet yer almadı.

Yıldız oyuncunun transfer görüşmeleri için takımdan ayrılarak ülkesine gittiği belirtildi.

Tedavileri süren Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme de kafilede yer almadı.

Yeni transfer Muhammed Cham ise takımla birlikte İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililerin, 25 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Eren Elmalı, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, Ali Şahin Yılmaz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, John Lundstram, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Poyraz Yıldırım, Enis Destan, Denis Draguş, Muhammed Cham."