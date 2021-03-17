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GeriFutbol Trabzonspor, Abdullah Avcı ile savunma problemini çözdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile savunma problemini çözdü

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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile savunma problemini çözdü

Süper Lig'de haftayı 0-0'lık Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği ile kapatan Trabzonspor, sezonun ilk bölümünde yaşadığı savunma problemlerini teknik direktör Abdullah Avcı ile çözdü.

İlk 8 haftada ligin en fazla (15) gol yiyen takımı olan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından 21 maçta kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor TD Abdullah Avcı: Rekabetin fazla olmadığı yerde...
Trabzonspor TD Abdullah Avcı: "Rekabetin fazla olmadığı yerde..."

İlk 8 haftalık periyotta maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, Avcı döneminde 0,66 gibi düşük yüzde de kaldı.

Trabzonspor, kalesinde 23 gol gören Galatasaray ve 28 gol gören Aytemiz Alanyaspor'un ardından, Beşiktaş ile birlikte ligin en az gol yiyen 3. takımı konumunda bulunuyor.

Yerel basından Trabzonspora eleştiriler
Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler

Karadeniz ekibi, bu sezon çıktığı 29 lig müsabakasında yediği 29 golle maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

 

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile savunma problemini çözdü

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