Trabzonspor 5-0 1461 Trabzon FK

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Trabzonspor, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile hazırlık maçı yaptı. Yavuz Selim sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavililer 19. dakikada Eren Elmalı ve 22. dakikada Gomez'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 önde kapattı.



Müsabakanın ikinci yarısına Trabzonspor, değişikliklerle başladı. Bordo-mavililer 52. dakikada Trezeguet'in ayağından bulduğu golle farkı 3'e çıkardı. 75. dakikada Enis Destan durumu 4-0 yaparken, 82. dakikada ise Kerem Şen farkı 5'e çıkardı. Trabzonspor, sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.