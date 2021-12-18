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Trabzonspor 2-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

#Hatayspor#Trabzonspor
Trabzonspor 2-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

Trabzonspor, Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Djaniny ve Cornelius kaydetti.

Trabzonspor-Hatayspor maçından en özel fotoğraflarTrabzonspor-Hatayspor maçından en özel fotoğraflar
Trabzonspor-Hatayspor maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 24. dakikasında Djaniny ile öne geçen bordo-mavililer, 38'de Cornelius'un golüyle rahatladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer 42 puana ulaştı ve üçüncü sıradaki Hatayspor ile puan farkını 13'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

15. dakikada Cornelius'un ceza sahası yayı üzerinde gönderdiği topa gelişine vuran Djaniny'nin şutu kaleci Munir'de kaldı.

20. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan ceza sahası sol çaprazında topu Hamsik ile buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Hamsik'in vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.

24. dakikada Hamsik pasında topla buluşan Cornelius sol çaprazdan ceza sahası içine koşu yapan Djaniny ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Djaniny'ni kaleci Munir'in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0

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32. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Munir iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada sol taraftan Denswill'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topa ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Cornelius meşin yuvarlağı kaleci Munir'in solundan ağlarla buluşturdu. 2-0

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame Diouf

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Serkan Çimen üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.

Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

 

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