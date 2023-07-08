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Trabzonspor 2-0 Hajduk Split (Hazırlık Maçı)

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#Trabzonspor#Hajduk Split#Joaquin Fernandez
Trabzonspor 2-0 Hajduk Split (Hazırlık Maçı)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 14:43

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçını Hajduk Split ile oynadı. Bordo Mavili ekip ilk hazırlık maçından ilk yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 mağlup ayrıldı.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampı kapsamında Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu.

Hajduk Split'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Dolcek ve 33. dakikada Melnjak kaydetti.

İLK ŞUTUYLA SAKATLADI

Trabzonspor'un yeni transferi Miroslav Orsic, bordo-mavili formayla ilk şutunu Hajduk Split maçının 6. dakikasında attı. Topu güçlükle kurtaran Hajduk Split kalecisi Lucic, kısa süreli sakatlık geçirdi.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI

Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez, bordo-mavili ekibin yediği gol sırasında topu çıkarmak isterken kale direğine çarptı. İspanyol stoper oyuna devam edemedi ve 19. dakikada yerini Denswil'e bıraktı.

 

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#Trabzonspor#Hajduk Split#Joaquin Fernandez

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