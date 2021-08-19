Trabzonspor 1 - 2 Roma (Maç özeti)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'yı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Roma'ya Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov kaydetti. Temsilcimiz Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'un 64. dakikada atttığı gol yenilgiyi önleyemedi.

Roma ile Trabzonspor arasındaki rövanş mücadelesi, 26 Ağustos Perşembe akşamı İtalya'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda kaleci Patricio, kapattığı köşede yatarak topun sahibi oldu.

22. dakikada ceza alanı dışında rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio, topu kontrol etti.

32. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Hamsik'in şutunda, kaleci Patricio, topa iki hamlede sahip oldu.

39. dakikada Shomurodov'un pasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Zaniolo'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada konuk takım golü buldu. Mkhitaryan'ın sol taraftan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Pellegrini dokunarak topu fileleri gönderdi: 0-1

64. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren Cornelius ile beraberliği sağladı. Sağ taraftan Peres'in ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Danimarkalı oyuncu, kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-1

65. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, ceza alanı yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin yerden sert şutunda, top kaleci Patricio'da kaldı.

69. dakikada ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio tehlikeyi önledi.

81. dakikada Roma, tekrar öne geçti. Zaniolo'nun sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Pellegrini'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu altı pas içinde Shomurodov, tamamlayarak filelere gönderdi:

1-2

90+3. dakikada Nwakaeme'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Patricio, topun sahibi oldu.

Stat: Medical Park

Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert Vukan (Slovenya Futbol Federasyonu)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı (Dk. 63 Trondsen), Berat Özdemir (Dk. 76 Abdülkadir Ömür), Hamsik, Bakasetas, Gervinho (Dk. 63 Cornelius), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 83 Koita)

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout (Dk. 90 Diawara), Cristante, Zaniolo (Dk. 90 3 Reynolds) , Pellegrini (Dk. 90 Kumbulla), Mkhitaryan (Dk. 82 Peres), Shomurodov (Dk. 82 Mayoral)

Goller: Dk. 55 Pellegrini, Dk. 81 Shomurodov (Roma) Dk. 64 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Peres, Dk. 51 Edgar (Trabzonspor) Dk. 15 Vina (Roma)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma temsilcisini ağırlayan Trabzonspor'da kadroda değişiklik yapılmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ilk haftasında 5-1 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Deneyimli teknik adam, Roma karşısına da aynı 11 ile sahaya çıkarak, art arda aynı kadroya görev verdi.

TEK EKSİK DORUKHAN

Trabzonspor'da Roma karşısında sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Koita’yı ise kadroya alarak yedek kulübesinde oturttu.

SIOPIS KADROYA ALINMADI

Trabzonspor’da, yeni transfer Siopis, lisansı çıkartılıp UEFA listesine bildirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Dün anlaşmaya varılan ve takımla henüz antrenmana çıkmayan oyuncuyu, teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosuna dahil etmedi.

Yunan futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

AVCI İLE MOURINHO BİR ARAYA GELDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesinde saha kenarında Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir araya geldi.

Avcı ve Mourinho, bir süre saha kenarında sohbet ederek birbirlerine başarılar dilediler.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Roma karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Ayrılan kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan bordo-mavili oyunculara da tezahüratlarla moral verdi.

Medical Park Stadı'nda oynanan Trabzonspor-Roma maçı saat 20.30'da başladı. ATV’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelen karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetiyor. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapıyor.

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