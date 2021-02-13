Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golü)

Süper Lig'de Trabzonspor'un çıkışı devam ediyor. Bordo mavili takım, ligin 25. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 1-0 galip geldi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 67. dakikada Bakasetas'tan geldi. Yunan futbolcu, böylece bordo mavili takım ile ilk 11'de çıktığı 3. maçta 3. golünü attı.

Trabzonspor'da Nwakaeme, karşılaşmanın 90+6. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Üst üste 6. galibiyetini alan Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 45'e yükseltti. Gaziantep FK ise 38 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.

34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker’in yerine Flavio'yu oynattı.



Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen’in yanı sıra Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi.



Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.

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