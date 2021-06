Trabzonpor 2021 - 2022 sezonu formalarını tanıttı

Trabzonpor Kulübü, 2021-2022 sezonunda futbol takımının giyeceği iç saha ve deplasman formalarını, yayınladığı reklam filmiyle tanıttı.

Karadeniz kültürünün en önemli sembollerinden biri olan kemençenin başrol olduğu #KemençeninRüyası adlı tanıtım filmi sporseverlerin beğenisine sunuldu. Film, 40 yıldır kemençe ustalığı yapan Hasan Sancak’ın anlatımıyla başlıyor ve Trabzon’un neredeyse tüm ögelerini barındırıyor. Taşova Yaylası’ndan Faroz Limanı’na, Trabzonspor U-14 ve U-15 takımlarında oynayan çocuklardan Sürmene’de yaşayan bir ressama, Sürmene horon takımından geçtiğimiz sezon Uğurcan Çakır’ın kucağında taşıdığı engelleri yıkan taraftar Tunç’a, Trabzonsporlu yapım ve yönetmen ekibinden filmin sonlarında yer alan taraftarlara kadar tepeden tırnağa bir Trabzonspor filmi, futbolseverler ile buluştu.



Efsane çubuklu, rengini denizden alan açık mavi ve yöresel telkari işlemeli koyu lacivert formalar, 28 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da E-Ticaret sitesinde; 29 Haziran Salı günü ise tüm mağazalarda yerlerini alacak.



Çocuk taraftarlar için özel üretilen formalar 279,99 TL, yetişkinler için üretilen formalar ise 299,99TL’den satışa çıkacak.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeni sezon formalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu; “Biz bu sene Trabzonspor olarak şampiyonluk mücadelesi parolasıyla sahaya çıkıyoruz. Takım, yönetim ve camia olarak bu mücadeleye hazırlanıyoruz. Bu nedenle yayınladığımız yeni videomuzda kendi insanımızın dilinden “Her kemençenin bir rüyası vardır. O rüya da Trabzonspor şampiyon olduğunda yedi düvele çalmaktır” dedik. Bu filmin hayata geçmesinde payı olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum, tüm arkadaşlarım çok emek harcadılar. Ben de bu yörenin bir insanı olarak biliyorum ki; bizde sadece her kemençenin değil, her çocuğun, gencin ve hatta ninenin, Trabzon’un dar sokaklarında dolaşan hemen herkesin, gökyüzünde dolaşan her bir bulutun, tarladaki her bir fındığın ya da her bir çay yaprağının rüyası budur… Trabzonspor bu rüyayı daha önce yedi defa gerçekleştirdi. Biz de bugün bu rüyayı bir kere daha gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve son düdük çalana kadar da asla vazgeçmeden yapmaya devam edeceğiz” dedi.