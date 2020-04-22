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GeriFutbol Tottenhamlı Aurier ve Sissoko corona virüs (koronavirüs) karantinasını ihlal etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 10:21,Son Güncelleme:

Tottenhamlı Aurier ve Sissoko corona virüs (koronavirüs) karantinasını ihlal etti

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Tottenhamlı Aurier ve Sissoko corona virüs (koronavirüs) karantinasını ihlal etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Serge Aurier ve Moussa Sissoko, corona virüs karantinasına uymayarak birlikte antrenman yaptı.Sissoko'nun ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Aurier'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, iki futbolcunun sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana çalıştığı görüldü.
Fildişi Sahilli oyuncu, videoyu daha sonra hesabından kaldırdı.

Tottenham'da daha önce de teknik direktör Jose Mourinho ile 3 futbolcu, Londra'daki bir parkta izolasyon kurallarına uymadan antrenman yaparken görüntülenmişti.

Tottenhamlı Aurier ve Sissoko corona virüs (koronavirüs) karantinasını ihlal etti

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