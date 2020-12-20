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GeriFutbol Tottenham'ı mağlup eden Leicester City, Premier Lig'de ikinciliğe yükseldi
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Haber Giriş: 20.12.2020 - 20:58 | Son Güncelleme:

Tottenham'ı mağlup eden Leicester City, Premier Lig'de ikinciliğe yükseldi

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Tottenham'ı mağlup eden Leicester City, Premier Lig'de ikinciliğe yükseldi
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 14. haftasında zirve mücadelesi veren takımlar Tottenham ile Leicester City, Tottenham Hotspur Stadı'nda karşılaştı.

Konuk takım, 45 4. dakikada Jamie Vardy'nin penaltıdan ve 59. dakikada Toby Alderweireld'in kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli futbolculardan Cengiz Ünder, karşılaşmada yedek beklerken sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.

Bu galibiyetle puanını 27 yapan Leicester City, ligde lider Liverpool'un 4 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Üç maçtır galip gelemeyen Tottenham ise 25 puanla 4. sırada kaldı.

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