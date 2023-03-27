Tottenham'da Antonio Conte dönemi sona erdi!

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Tottenham'da Antonio Conte bilmecesi çözüldü. Kulüp, dün gece saatlerinde İtalyan teknik adam ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını duyurdu.

Premier Lig ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik direktörümüz Antonio Conte ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucunda ayırdığımızı duyurmak isteriz. Antonio'nun ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandık. Bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

DANİEL LEVY: ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Conte'nin ayrılığı hakkında Tottenham'ın internet sitesinden yapılan duyuruda kulübün başkanı Daniel Levy'nin de sözlerine yer verildi. İngiliz iş insanı şunları söyledi: "Premier Lig'de 10 maçımız kaldı ve Şampiyonlar Ligi şansı hala avcumuzun içinde. Hepimizin bir arada durması ve bunun için savaşması gerekiyor. Kulübümüz ve harika taraftarlarımız için ligi mümkün olan en yüksek seviyede tamamlamalıyız."

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TOTTENHAM SEZON SONUNA KADAR CRİSTİAN STELLİNİ'YE EMANET

Yapılan açıklamada bu sezonun sonuna kadarCristian Stellini'nin takımın başında bulunacağı da duyuruldu.

CONTE TOTTENHAM'IN YILLARDIR BAŞARISIZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Bugün itibarıyla Tottenham'ın eski teknik direktörü olan Antonio Conte, geçtiğimiz haftalarda kulüp hakkında söylediği sözlerle gündeme gelmişti. 53 yaşındaki menajer şunları söylemişti: "Önümüzde 10 maç var ve bazıları yedincilik veya sekizincilik için savaşacağımızı söylüyor. Ben buna alışkın değilim ve bunu tersine çevirmek hepimizin sorumluluğu. Tottenham belki burada olmaya alışkın olabilir. Önemli bir şey için yarışmıyoruz ve oyuncular baskı altında oynamak istemiyorlar. Bu şekilde ayakta kalmak işin en kolay kısmı ve bu aslında kulübün 20 yıllık hikayesi. Kulübün sahibi ve taraftarları var fakat ortada bir kupa yok. Bunun sorgulanması gerekiyor."

TOTTENHAM PREMİER LİG'DE 4. SIRADA

Şu ana kadar Premier Lig'de 28 maça çıkan Tottenham Hotspur 49 puan topladı ve dördüncü sırada. Kuzey Londra ekibi, sıradaki maçını 3 Nisan Pazar günü Everton ile oynayacak.