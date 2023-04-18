Tottenham Chelsea'ye transfer çalımı atmanın peşinde! Luis Enrique...

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İngiltere'nin Londra şehrinin Premier Lig'deki iki farklı temsilcisi olan Chelsea ve Tottenham'ın arasında adeta bir teknik direktör savaşı yaşanıyor.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre Tottenham Hotspur, Chelsea'nin de takımın başına getirmek istediği isim olan Luis Enrique ile temas kuracak.

ENRIQUE LAMPARD'IN CHELSEA'NİN BAŞINA GEÇMESİNDEN RAHATSIZ

Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea, Aston Villa'ya 2-0 yenilmiş ve teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırmıştı. Bunun üzerine maviler teknik adam arayışına başlamıştı Bu süreçte İngiliz basını Chelsea'nin Luis Enrique ile el sıkıştığını yazmıştı.

Fakat Chelsea, 6 Nisan 2023 tarihinde eski futbolcusu Frank Lampard'ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağını açıkladı. İspanyol As gazetesinin haberine göre Luis Enrique, bu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradı. 52 yaşındaki teknik adam takımın başına geçmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in karşısına çıkmak için oldukça motiveydi.

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İKİ TAKIMDA BİR HAFTA ARAYLA TEKNİK DİREKTÖRSÜZ KALDI

Haberin bir önceki bölümünde Chelsea'nin ligin 28. haftasında teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdığını yazmıştık. Potter görevden alındığı zaman tarih 2 Nisan 2023'tü.

Londra'nın diğer temsilcisi Tottenham Hotspur'da da buna benzer bir senaryo yaşandı. Mavi beyazlı ekip, 27 Mart 2023 tarihinde teknik direktör Antonio Conte'nin karşılıklı anlaşma sonucunda görevinden ayrıldığı açıkladı. Horozlar lakaplı takımın başında şu an geçici olarak Cristian Stellini bulunuyor.

ENRIQUE'NİN ALTERNATİFİ İKİ TAKIMDA DA AYNI

Luis Enrique için karşı karşıya gelen iki takımın Enrique'ye alternatif olarak belirlediği isim de aynı. Chelsea'da Tottenham'da Enrique ile anlaşılamaması durumunda Alman teknik direktör Julian Nagelsmann'ın kapısını çalacak.

LUIS ENRIQUE KİMDİR

Luis Enrique 8 Mayıs 1970 tarihinde İspanya'nın Gijon kentinde dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken Sporting Gijon'un altyapısına giren Enrique, 1989 yılında profesyonel oldu. Orta saha poziyonunda forma giyen İspanyol futbol adamı sırasıyla Sporting Gijon, Real Madrid ve Barcelona formalarını giydi. 2004/2005 sezonunun sonunda profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyan Enrique, teknik direktörlüğe 2008/2009 sezonunda Barcelona'nın B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Roma, Celta Vigo ve Barcelona'yı çalıştırdı. Son olarak İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran İspanyol teknik adam, 2014/2015 sezonunda Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.