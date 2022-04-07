TOSFED Başkanı Üçlertoprağı: "Dünya Ralli Şampiyonası'nı gerçekleştirmemiz fiziken mümkün değil..."

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30 yılı aşkın bir süredir var olan TOSFED’in ilk defa bu yıl bir ana sponsora sahip olduğunu ifade eden Eren Üçlertoprağı, "Bu sponsorluk 3 yıl boyunca gerçekleşecek. Dolayısıyla bu bizim için çok değerli. Biz federasyon olarak yönetimi devraldığımızda federasyonun sadece bir tane sponsoru ve 15 bin lira geliri vardı. Dolayısıyla federasyonumuzun ekonomik olarak ulaştığı güç, bakanlığımızın verdiği destekle de çok ciddi bir noktaya geldi. Bu bizi mutlu ediyor. Biz burada aldığımız kaynakları zaten yeni sporcu yetiştirmede, uluslararası sporcularımızı destekleyip, sosyal sorumluluk projelerimize ve ulusal yarışlarımıza naklediyoruz. Ekonomik döngüsünü tamamlamak adına organizasyonların kalitelerini arttırmak adına ICRYPEX gibi önemli şirketlerle bir araya gelip bu finansmanı sağlamak bizim için önemli şeklinde konuştu.



”ŞİRKETLERE CEM’E DESTEK OLMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM”



Avrupa’da boy gösteren Türk sporcularla ilgili de Üçlertoprağı, ”İlk olarak Ayhan Can Güven’in açtığı yolla beraber akabinde Cem Bölükbaşı da çok önemli bir seride Formula 2’de yarışıyor. Bizim tabii bunu sadece TOSFED olarak değil ülke olarak çok önemsememiz gerekiyor. Özellikle bayrağımız ve ülkemiz açısından çok değerli gördüğümüz çok önemli bir arena. Formula 2, neredeyse bütün Formula 1 pilotlarının çıktığı bir yer. Dolayısıyla biz hem maddi, hem de manevi olarak Cem Bölükbaşı’na destek oluyoruz. Bunun yanı sıra diğer şirketlere de ICRYPEX gibi Cem’e destek olma çağrısında bulunuyorum. Sonuçta burada bir pilotumuzun olması, her şeyden önce bayrağımızın temsil edilmesi ve bizim için çok önemli. Arkadan gelecek genç kardeşlerimizin de bir rol model olarak Cem’in, Ayhan Can’ın bu seviyelerde yarışması, şampiyon olması, başarılı olması çok önemli. Biz bunu çok önemsiyoruz” diye konuştu.

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