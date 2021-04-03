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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Torino 2 - 2 Juventus (Maç özeti)

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Torino 2 - 2 Juventus (Maç özeti)

İtalya Serie A'nın 29. haftasındaki Torino derbisinde Torino evinde Juventus ile karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Juventus, derbide Torino deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılara 1 puanı Ronaldo getirdi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Juventus, Chiesa'nın 13. dakikadaki golüyle öne geçti ancak ev sahibi Torino oyunu bırakmadı ve 27 ve 46. dakikalarda Sanabria'nın golleriyle 2-1 üstünlüğü ele aldı.

PUANI RONALDO KURTARDI

Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken sahneye çıkan Ronaldo, 81. dakikada kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Juventus, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı ve puanını 56 yaptı. Torino ise 24 puana yükseldi.

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