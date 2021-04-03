Torino 2 - 2 Juventus (Maç özeti)

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Juventus, derbide Torino deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılara 1 puanı Ronaldo getirdi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Juventus, Chiesa'nın 13. dakikadaki golüyle öne geçti ancak ev sahibi Torino oyunu bırakmadı ve 27 ve 46. dakikalarda Sanabria'nın golleriyle 2-1 üstünlüğü ele aldı.

PUANI RONALDO KURTARDI

Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken sahneye çıkan Ronaldo, 81. dakikada kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Juventus, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı ve puanını 56 yaptı. Torino ise 24 puana yükseldi.