Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı yarına ertelendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev alacaklar dikkat Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimiEv alacaklar dikkat! Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimi#Faiz İndirimi
Almanya bu skandalı konuşuyor Hükümet harekete geçti, hemen istifa etti...Almanya bu skandalı konuşuyor! Hükümet harekete geçti, hemen istifa etti...#Aşı
Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrıKripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?#Volfram Küpleri
Bakanlık harekete geçti Araç ithalatında önemli gelişmeBakanlık harekete geçti! Araç ithalatında önemli gelişme#Paralel Araç İthalatı
Müslümeden kahreden haber Türkiyeyi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldüMüslüme'den kahreden haber! Türkiye'yi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldü#Müslüme Yağal
Yol verme kavgasında ortalık karıştı Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savunduYol verme kavgasında ortalık karıştı! Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savundu#Kavga
Devlet başkanından bomba itiraf Dünyanın konuştuğu iddia gerçek çıktı...Devlet başkanından bomba itiraf! Dünyanın konuştuğu iddia gerçek çıktı...#Belarus
Akın akın geliyorlar Hafta sonu 12 bin kişi...Akın akın geliyorlar! Hafta sonu 12 bin kişi...#Edirne
Divanda gergin anlar Fikret Orman kürsüye çıktı ve...Divan'da gergin anlar! Fikret Orman kürsüye çıktı ve...#Beşiktaş
Bu nasıl soru Eşinizi öpebilir miyimBu nasıl soru! Eşinizi öpebilir miyim?#Altın Fiyatları
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’ #İntihar
Resmi Gazetede yayımlandı Dev banka geri dönüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor#Resmi Gazete
Fikret Ali 2 yaşında Fikret Ali 2 yaşında!#Hazal Kaya
Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da oradaKötü şöhretli evi elden çıkardı: 'Taciz odası' da orada#Marilyn Manson
Aralık listeleri güncellenecek İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleriAralık listeleri güncellenecek! İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri#Otomobil
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı yarına ertelendi

#Toprak Razgatlıoğlu#Dünya Superbike Şampiyonası#Motosiklet
Toprak Razgatlıoğlunun yarışı yarına ertelendi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda bugün yapılacak ilk yarışı yoğun yağış nedeniyle yarına ertelendi.

Haberin Devamı

Şampiyonada 2021 sezonunun son ayak yarışlarının ilki, yarın sabah TSİ 06.00'da 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde başlayacak. İkinci yarışın da saat 10.00'da yapılacağı açıklandı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bugün sabah koşulan superpole (sıralama) yarışında birinci olmuştu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, yarın ilk yarış sonucuna göre dünya şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Toprak Razgatlıoğlu#Dünya Superbike Şampiyonası#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar