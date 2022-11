Toprak Razgatlıoğlu sezonu ikinci sırada tamamladı

Haberin Devamı

Türkiye'ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak getiren Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu ikinci sırada noktaladı. 11 ülkede 36 yarışın koşulduğu 2022 Dünya Superbike'da Toprak Razgatlıoğlu, 529 puan toplayarak dünya ikincisi oldu.



Sezon boyunca 29 kez podyuma çıkmayı başaran Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak, 14 kez damalı bayrağı ilk sırada geçti. Dokuz kez ikincilik elde eden Toprak, altı kez podyumun son basamağında yer aldı. Sporcu, Britanya ve Endonezya'daki yarışlarda üçte üç yapmayı başardı. Sezonu 601 puanla Alvara Bautista birinci olarak tamamlarken, 502 puan toplayan Jonathan Rea ise üçüncü oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2022 sezonunu ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Dünya Supersport Şampiyonası'nı üçüncü sırada bitiren Can Öncü’yü yayımladığı mesaj ile tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Dünya Superbike Şampiyonası 2022 sezonunu genel klasmanda ikinci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu ile Dünya Supersport Şampiyonası'nı üçüncü sırada bitiren Can Öncü’yü kutluyorum. Bizler için gurur vesilesi olan milli motosikletçilerimiz Toprak Razgatlıoğlu ile Can Öncü’nün gelecek sezonlarda da başarılarını sürdüreceğine inanıyorum. Bu sezon üstün bir performans sergileyen milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum”