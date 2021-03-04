Toplu Sonuçlar: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta tamamlandı
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta maçları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Siirt İl Özel İdaresi-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1
Silivrispor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Adıyaman 1954-68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Kozanspor-Bergama Belediyespor: 0-0
Muğlaspor-Modafen: 1-1
Bursa Yıldırımspor-Alanya Kestelspor: 1-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Düzcespor: 1-2
Bayrampaşaspor-52 Orduspor: 0-1
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...