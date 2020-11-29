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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Toplu Sonuçlar | Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 11. hafta tamamlandı!

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Toplu Sonuçlar | Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 11. hafta tamamlandı!
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Misli.com 3. Lig'in 11. haftası 4. Grup'ta oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.

4. Grup'ta oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

52 Orduspor-Düzcespor: 0-0
Sultanbeyli Belediyespor-Alanya Kestelspor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-1
68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
Bergama Belediyespor-Bayrampaşa: 0-0
Modafen-Siirt İl Özel İdare: 1-2
Kırıkkale Büyük Anadolu-Silivrispor: 2-1
Muğlaspor-Adıyaman 1954: 1-1

 

Toplu Sonuçlar | Misli.com 3. Lig 4. Grupta 11. hafta tamamlandı

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