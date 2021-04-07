Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 32. hafta maçları oynandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



- Beyaz Grup



Çorum-Hekimoğlu Trabzon: 2-3

Manisa-Şanlıurfaspor: 1-1

Sarıyer-Uşakspor: 0-6

Gümüşhanespor-Hacettepe: 2-1

Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor: 0-0

Niğde Anadolu-Sancaktepe: 2-1

İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Afjet Afyonspor-Kahramanmaraşspor: 4-2

Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2



- Kırmızı Grup



GMG Kastamonuspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor: 0-1

Turgutluspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-2

Kardemir Karabükspor-Kırklarelispor: 1-3

Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0

Bayburt Özel İdare-Pazarspor: 2-0

Tetiş Yapı Elazığspor-Sakaryaspor: 1-6

Pendikspor-Karacabey Belediyespor: 0-0

Mamak-Bodrumspor: 0-3

Sivas Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-1

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