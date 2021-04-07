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GeriFutbol Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 32. hafta maçları oynandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 32. hafta maçları oynandı

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Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 32. hafta maçları oynandı

Misli.com 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Çorum-Hekimoğlu Trabzon: 2-3
Manisa-Şanlıurfaspor: 1-1
Sarıyer-Uşakspor: 0-6
Gümüşhanespor-Hacettepe: 2-1
Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor: 0-0
Niğde Anadolu-Sancaktepe: 2-1
İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Afjet Afyonspor-Kahramanmaraşspor: 4-2
Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2

- Kırmızı Grup

GMG Kastamonuspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor: 0-1
Turgutluspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-2
Kardemir Karabükspor-Kırklarelispor: 1-3
Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0
Bayburt Özel İdare-Pazarspor: 2-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Sakaryaspor: 1-6
Pendikspor-Karacabey Belediyespor: 0-0
Mamak-Bodrumspor: 0-3
Sivas Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-1

 

Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Ligde 32. hafta maçları oynandı

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