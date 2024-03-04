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Top, drone'a çarptı! AFC Şampiyonlar Ligi'nde ilginç olay...

Güncelleme Tarihi:

#AFC Şampiyonlar Ligi#Drone#Al Nassr
Top, dronea çarptı AFC Şampiyonlar Liginde ilginç olay...
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 09:00

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşan Al Ain-Al Nassr maçını çeken drone'a topun çarpması sonrası ilginç görüntü ortaya çıktı.

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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı konuk etti.

Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisinin uzun vuruşunda top maçı çeken drone'a çarptı.

Mücadelenin hakemi Hiroyuki Kimura, topu alarak hava atışıyla maçı devam ettirdi.

Al Ain sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılırken, çeyrek final ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.

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#AFC Şampiyonlar Ligi#Drone#Al Nassr

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