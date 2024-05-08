Tolunay Kafkas çok sert konuştu: Anlama özürlüler var! Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki doğruysa...

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk eden Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Tolunay Kafkas, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"İLK MAÇTA SIKINTILAR YAŞAMIŞTIK"

Maç değerlendirmesi yapan tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor güçlü ve iyi bir takım. Trabzonspor'un da hedefi kupayı kazanmak. Biz de finale çıkmak istiyoruz. Oyunun gelişimi bizim lehimize olabilir eğer maç planımız istediğimiz gibi tutarsa. Bugün ben ümitliyim. Trabzonspor'un bazı opsiyonlarına önlem aldık. Özellikle nasıl pres yapacağımızla ilgili ilk maçta sıkıntılar yaşamıştık. Şimdi biraz daha pres yapabilecek oyuncu sayımız fazla. Umarım bugün o gücümüzü ortaya koyar ve tur atlayan taraf biz oluruz" dedi.

"BAZI ANLAMA ÖZÜRLÜLER VAR"

Feghouli'ye PFDK'nın verdiği 5 maçlık ceza hakkında konuşan Tolunay Kafkas, "Feghouli maçta kırmızı kart gördü. Karar doğru. Ondan sonra da hakeme itirazda bulundu. Hiçbir problem yok. 5 maçı verdiler. Benim anlatmaya çalıştığım şu: Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki şeyler doğruysa ben hiçbir şey söylemiyorum. Adaletli olmak çok kolay bir iş, adil olmak çok zor. Daha ileri gitmek istemiyorum. Kendi çıkarım ve menfaatim için bir şey konuşmuyorum. Bazı anlama özürlüler var, onlara da çok sinirleniyorum. Biz buraya gelirken dürüstçe geldik, namusluca geldik. Hata yaptık mı? İnsani hatalar çok yaptık. Ama kendi çıkarım ve menfaatim için bir şey istemedim. İnsani hatalar olur. Bunun takdirini de kamuoyuna bırakayım, ne diyeyim yani" ifadelerini kullandı.