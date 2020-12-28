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Tolga Kuru: Beşiktaş için çok zor maç olacak!
Spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında Beşiktaş'ın yükselişi dile getirilirken Demir Grup Sivasspor maçının zor geçebileceğini belirttiler.
Sergen Yalçın'ın takımın başına geçtiği günden bu yana en çok puan toplayan teknik direktör olduğunu söyleyen Tolga Kuru, Aboubakar ve Josef de Souza'nın yokluğunun Beşiktaş'ı zorlayabileceğini öne sürdü.
'Beşiktaş için çok zor maç olacak!'Spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında Beşiktaş'ın yükselişi dile getirilirken Demir Grup Sivasspor maçının zor geçebileceğini belirttiler. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçtiği günden bu yana en çok puan toplayan teknik direktör olduğunu söyleyen Tolga Kuru, Aboubakar ve Josef de Souza'nın yokluğunun Beşiktaş'ı zorlayabileceğini öne sürdü.
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