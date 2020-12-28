Tolga Kuru: Beşiktaş için çok zor maç olacak!

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçtiği günden bu yana en çok puan toplayan teknik direktör olduğunu söyleyen Tolga Kuru, Aboubakar ve Josef de Souza'nın yokluğunun Beşiktaş'ı zorlayabileceğini öne sürdü.

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