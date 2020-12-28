MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTolga Kuru: Beşiktaş için çok zor maç olacak!
GeriFutbol Tolga Kuru: Beşiktaş için çok zor maç olacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.12.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Tolga Kuru: Beşiktaş için çok zor maç olacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tolga Kuru: Beşiktaş için çok zor maç olacak!
Abone Olgoogle-news

Spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında Beşiktaş'ın yükselişi dile getirilirken Demir Grup Sivasspor maçının zor geçebileceğini belirttiler.

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçtiği günden bu yana en çok puan toplayan teknik direktör olduğunu söyleyen Tolga Kuru, Aboubakar ve Josef de Souza'nın yokluğunun Beşiktaş'ı zorlayabileceğini öne sürdü.

'Beşiktaş için çok zor maç olacak!'Spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında Beşiktaş'ın yükselişi dile getirilirken Demir Grup Sivasspor maçının zor geçebileceğini belirttiler. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçtiği günden bu yana en çok puan toplayan teknik direktör olduğunu söyleyen Tolga Kuru, Aboubakar ve Josef de Souza'nın yokluğunun Beşiktaş'ı zorlayabileceğini öne sürdü.
daha fazla video için

Tolga Kuru: Beşiktaş için çok zor maç olacak

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle