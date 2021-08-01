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Tokyo2020
Haber Giriş: 01.08.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Tokyo'da tenis çift kadılarda zafer Krejcikova-Siniakova ikilisinin

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Tokyo'da tenis çift kadılarda zafer Krejcikova-Siniakova ikilisinin

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tenis çift kadınlarda Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ikilisi şampiyon olarak altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde tenis branşında çift kadınlarda altın madalyaya Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ikilisi uzandı.

Ariake Tenis Park'ta oynanan karşılaşmada Krejcikova-Siniakova ikilisi İsviçre'den Belinda Bencic-Viktorija Golubic çiftini 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Altın madalyaya 1 saat 25 dakika süren maçın sonunda Çek sporcular ulaşırken, İsviçreli sporcular gümüş madalyayla yetindi.

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