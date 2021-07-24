Tokyo voleybol maçları ne zaman? ‘Filenin Sultanları’nın 2020 Tokyo Olimpiyatları maç takvimi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı. "Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapıldı. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk maçı ise 25 Temmuz’da Çin karşısında gerçekleşecek. İşte Filenin Sultanlarının 2020 Tokyo olimpiyatları maç programı…

TOKYO VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ariake Arena’daki ilk antrenmanını yaptı. Milli Takımımızda karantina süreci sona eren kaptan Eda Erdem Dündar ve 6 takım arkadaşı, takım antrenmanlarına katılırlarken Pazar günü Çin ile oynanacak ilk maçta da sahaya çıkabilecekleri belirtildi. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk maçı ise 25 Temmuz’da Çin karşısında gerçekleşecek.

Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izlenebilecek.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMININ MAÇ TAKVİMİ

İlk maçına 25 Temmuz’da Çin karşısında çıkacak olan A Milli kadın Voleybol Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndaki maç programı şu şekilde;

25 Temmuz - 10:25 | Türkiye - Çin

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya