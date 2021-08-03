Tokyo 2020'de tarihimizde bir ilki daha yaşadık! Alican Kaynar olimpiyat 8.'si

Finn sınıfındaki ilk 10 yarışında elde ettiği derecelerle olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkan Alican, final yarışını 5. sırada tamamladı. Olimpiyat mücadelesini tamamlayan Alican Kaynar, genel sıralamada ise 8. oldu.

Beste ve Okyanus 18. oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi müsabakalarını tamamladı.



Türkiye'yi temsil eden iki sporcu, 9 ve 10. yarışlarına çıktı.



Milli sporcular, 10. yarışların sonunda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı kendi branşlarında 17. sırada bitirdi.