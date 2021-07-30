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Tokyo2020
Haber Giriş: 30.07.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de görülmemiş olay! Hasar alan kanosunu prezervatifle onardı ve altın madalya kazandı

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Tokyo 2020'de görülmemiş olay! Hasar alan kanosunu prezervatifle onardı ve altın madalya kazandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kano slalom dalında altın madalya kazanan Avustralyalı sporcu Jessica Fox'un, final mücadelesi öncesinde hasar alan kanosunu prezervatifle onardığı ortaya çıktı.

Spor Arena Dış Haber - Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar kanoı slalom dalında Avustralyalı sporcu Jessica Fox altın madalya kazandı. Final mücadelesi, öncesinde kanosu hasar alan Jessica Fox, altın madalya sonrasında yaptığı paylaşımda kanosunu prezervatifle onardığını takipçilerine gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan Fox; "Son yarış öncesinde kanom hasar görmüştü ve onarmaya vaktimiz yoktu. O an için en uygun çözüm prezervatif oldu çünkü çok esnek ve güçlü. Kanonun ucuna taktık ve bütünlüğü hiç bozmadı. Bu sayede kanomu onardım ve altın madalya kazandım." dedi.

Jessica Fox'un paylaşımında kanonun uç bölgesine karbon karışımı hafif akışkan bir maddenin sürüldüğü, ardından üzerine prezervatif takıldığı görülüyor.

Tokyo 2020de görülmemiş olay Hasar alan kanosunu prezervatifle onardı ve altın madalya kazandı

TOKYO 2020'DE 60 BİN PREZERVATİF DAĞITILDI

Her olimpiyatta olduğu gibi Tokyo 2020'de de sporculara binlerce prezervatif dağıtıldı. Olimpiyat komitesi, sporculara koronavirüs önlemleri kapsamında yakın temastan kaçınılmaları ve prezervatifleri ülkelerine döndüklerinde kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Tokyo 2020de görülmemiş olay Hasar alan kanosunu prezervatifle onardı ve altın madalya kazandı

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