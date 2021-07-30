Tokyo 2020'de görülmemiş olay! Hasar alan kanosunu prezervatifle onardı ve altın madalya kazandı

Spor Arena Dış Haber - Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar kanoı slalom dalında Avustralyalı sporcu Jessica Fox altın madalya kazandı. Final mücadelesi, öncesinde kanosu hasar alan Jessica Fox, altın madalya sonrasında yaptığı paylaşımda kanosunu prezervatifle onardığını takipçilerine gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan Fox; "Son yarış öncesinde kanom hasar görmüştü ve onarmaya vaktimiz yoktu. O an için en uygun çözüm prezervatif oldu çünkü çok esnek ve güçlü. Kanonun ucuna taktık ve bütünlüğü hiç bozmadı. Bu sayede kanomu onardım ve altın madalya kazandım." dedi.

Jessica Fox'un paylaşımında kanonun uç bölgesine karbon karışımı hafif akışkan bir maddenin sürüldüğü, ardından üzerine prezervatif takıldığı görülüyor.

TOKYO 2020'DE 60 BİN PREZERVATİF DAĞITILDI

Her olimpiyatta olduğu gibi Tokyo 2020'de de sporculara binlerce prezervatif dağıtıldı. Olimpiyat komitesi, sporculara koronavirüs önlemleri kapsamında yakın temastan kaçınılmaları ve prezervatifleri ülkelerine döndüklerinde kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.