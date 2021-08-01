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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 07:51 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de Caeleb Dressel olimpiyat rekoruyla altına uzandı

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Tokyo 2020'de Caeleb Dressel olimpiyat rekoruyla altına uzandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde erkekler 50 metre serbest stil yüzmede ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 50 metre serbest stil finali yapıldı.

ABD'li Caeleb Dressel, 21.07'lik derecesiyle ilk sırada geldi. Dressel, bu süreyle Brezilyalı yüzücü Cesar Cielo'nun Pekin 2008'de 21.30 ile kırdığı olimpiyat rekorunu geliştirdi.

24 yaşındaki Caeleb Dressel, Tokyo 2020'de, 100 metre serbestte, 100 metre kelebekte ve 4x100 metre serbest bayrak yarışlarında da altın madalyaya uzanan isim olmuştu.

Fransız Florent Manaudou, 21.55'lik derecesiyle gümüş, Brezilyalı Bruno Fratus ise 21.57'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

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