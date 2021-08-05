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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara'ya gitti, kızıyla buluştu

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Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara'ya gitti, kızıyla buluştu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen güreş 130 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'ya geldi.

Milli güreşçi, Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Rıza Kayaalp'i Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, ailesi ve federasyon yetkilileri karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, burada yaptığı açıklamada, Rıza'nın sadece güreş camiasını değil tüm Türkiye'yi mutlu ettiğini söyledi. Rıza'nın birçok şampiyonluk ve dereceleri olduğunu anımsatan Baydaş, "Rıza şampiyon bir pehlivan. Her türlü başarıyı göstermiş bir kardeşimiz. Avrupa, dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda tarihi bir duruma imza atmış. Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz. Rıza, güreşte 3 olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçti. Başarılarının devam edeceğini biliyoruz." dedi.

Tokyo 2020de bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, İzmirde
Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, İzmir'de

Baydaş, Rıza'yı karşılamaya gelen genç sporculara seslenmek istediğini belirterek, "Genç arkadaşlarım lütfen bu karşılamayı örnek alın. İnşallah her birinizi burada böyle karşılayacağız, karşılayalım. Her yönüyle örnek bir kardeşimiz. Kendisi üzgün ama biz onu keyifle karşılıyoruz. İnşallah daha büyük başarılar elde edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Altın madalya alamadığım için üzgünüm"

Milli sporcu Rıza Kayaalp ise altın madalya hedefini gerçekleştiremediği için üzgün olduğunu söyledi.

Türkiye'ye tekrardan bir olimpiyat madalyası kazandırdığı için yine de mutlu olduğunu belirten Rıza, "Sadece hedefimi gerçekleştiremediğim için üzgünüm. Bunu da şükür. Hiç madalya alamamaktan daha iyidir. Artık önümde 2024 olimpiyatları var. Ona hazırlanacağım. Hayalim altın madalya. İnşallah o hayalimin peşinden gitmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Zorlu bir rakiple karşılaştığını buna rağmen elinden geleni yaptığını vurgulayan Rıza, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara çok iyi hazırlanmıştım ama nasip olmadı. Ancak diğer branşlardan sporcu arkadaşlarımızın başarısı bizi mutlu etti. Mete Gazoz altın madalya aldı. Katıldığı ikinci olimpiyatlarda bu başarıyı elde etmesi tabii bizleri de sevindirdi. Ülkemiz ve milli takımımız için moral oldu. Bronz madalya alan arkadaşlarımız var. Finallere kalan sporcularımız var. Onlarında ülkemize ikinci, üçüncü madalyaları getireceklerine inanıyorum. 12-13 madalya alma şansımız var. Umarım gerçekleşir."

Karşılamaya ASKİ spor yöneticileri ve sporcuları da katıldı.

Tokyo 2020de bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankaraya gitti, kızıyla buluştu

 

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