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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Yelkende Alican Kaynar ikinci günü de lider bitirdi

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Tokyo 2020 Haberleri: Yelkende Alican Kaynar ikinci günü de lider bitirdi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde 7 Türk yelkenci yarıştı.

Finn kategorisinde oyunlara iyi başlayan Alican Kaynar, iki yarışta 8 net puanla sınıfındaki liderliğini sürdürdü.

470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise ilk iki yarış sonunda 19 sporcu arasında günü 13. sırada bitirdi. Aynı kategoride mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ise iki yarışın ardından günü 20. sırada tamamladı.

Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde ise bugün yapılan yarışla 9 etap tamamlandı. Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz 21. ve Dilara Uralp 23. sırada yer alarak mücadelesini sürdürdü.

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