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Tokyo2020
Haber Giriş: 31.07.2021 - 08:02 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Simon Biles yarın da yarışmayacak

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Tokyo 2020 Haberleri: Simon Biles yarın da yarışmayacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan ABD'li cimnastikçi Simone Biles, yarın yapılacak yarışlarda da yer almayacak.

Başta ünlü sporcular olmak üzere dünyanın her yerinden destek mesajları alan Biles, 2020 Tokyo'da yarın düzenlenecek bireysel cimnastik yarışlarına çıkmama kararı aldı.

Dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan cimnastikçi konumundaki Biles, atlama masası ve asimetrik bar yarışlarında da bulunmayacak.

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