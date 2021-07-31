Tokyo 2020 Haberleri: Simon Biles yarın da yarışmayacak

Başta ünlü sporcular olmak üzere dünyanın her yerinden destek mesajları alan Biles, 2020 Tokyo'da yarın düzenlenecek bireysel cimnastik yarışlarına çıkmama kararı aldı.

Dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan cimnastikçi konumundaki Biles, atlama masası ve asimetrik bar yarışlarında da bulunmayacak.