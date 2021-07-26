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Tokyo2020
Haber Giriş: 26.07.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kathleen Ledecky altını kaptırdı, Ariarne Titmus zafere ulaştı!

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Tokyo 2020 Haberleri: Kathleen Ledecky altını kaptırdı, Ariarne Titmus zafere ulaştı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 400 metre serbest finalinde Avustralyalı Ariarne Titmus altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Titmus, 3.56.69'luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Avustralyalı sporcu, bu derecesiyle Okyanusya rekorunun da yeni sahibi oldu.

Olimpiyat ile dünya rekortmeni, olimpiyatlarda 5 altın, 1 gümüş madalyası bulunan ABD'li Kathleen Ledecky 3.57.36'lık derecesiyle ikinci sırada geldi.

Bronz madalya ise 4.01.08'lik derecesiyle Çinli Bingjie Li'ye gitti. Li, aldığı sonuçla bu kategoride Asya rekoru kırdı.

Tokyo 2020 Haberleri: Kathleen Ledecky altını kaptırdı, Ariarne Titmus zafere ulaştı

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