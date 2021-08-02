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GeriFutbol Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar futbolda ilk finalist Kanada
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar futbolda ilk finalist Kanada

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Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar futbolda ilk finalist Kanada

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde kadın futbolunda ilk yarı final müsabakasında Kanada, ABD'yi 1-0 yenerek finale yükseldi.

Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Kanada, 74. dakikada Jessie Fleming'in penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yenerek olimpiyat tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar futbolda ilk finalist Kanada

Kanada'nın 6 Ağustos Cuma günü oynanacak finaldeki rakibi, Avustralya-İsveç maçının galibi olacak.

Tokyo 2020 Haberleri: Kadınlar futbolda ilk finalist Kanada

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