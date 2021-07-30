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Tokyo2020
Haber Giriş: 30.07.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Çin'e bir altın madalya daha! Shun Wang...

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Tokyo 2020 Haberleri: Çin'e bir altın madalya daha! Shun Wang...

 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde yüzmede erkekler 200 metre bireysel karışık stilde altın madalyayı Çinli sporcu Shun Wang elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışı Wang, 1.55.00'lık derecesiyle Asya rekoru kırarak şampiyon tamamladı.

Gümüş madalyaya 1.55.28'lik zamanıyla Büyük Brtianya'dan Duncan Scott, bronz madalyaya ise İsviçre'den Jeremy Desplanches 1.56.17'lik derecesiyle uzandı.

Tokyo 2020 Haberleri: Çine bir altın madalya daha Shun Wang...

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